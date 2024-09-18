Бохошик, легкість та жіночність: бренд Alberta Ferretti презентував колекцію весна-літо 2025

Під час Тижня моди в Мілані колекцію прет-а-порт презентував бренд Alberta Ferretti.
Схоже, що в новому сезоні вбрання цієї марки буде особливо актуальним, оскільки важливою складовою колекції стала бохоестетика, яка є одним із гарячих модних трендів.
На подіумі глядачам презентували шифонові сукні різної довжини, спідниці з плісуванням, ніжні топи із зав'язками, блузи з рюшами, вільні штани та напівпрозорі вечірні вбрання зі шлейфами. Також у деяких виробах вона використовувала бавовну та шовк.
Дизайнерка вирішила продовжити життя моді на чокери з квітами, оскільки їх теж можна було помітити на подіумі, а як повсякденні офісні аутфіти запропонувала варіанти костюмів у смужку.
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