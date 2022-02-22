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Бра замість топу: тенденції моди сезону весна-літо 2022

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Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Hermes прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Lanvin прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Givenchy прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Givenchy прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Paco Rabanne прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Ermanno Scervino прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Fendi прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Max Mara прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News

Цей сезон не стане першим, коли спідню білизну носитимуть як повсякденний одяг.

Але саме в сезоні весна-літо 2022 року носіння ліфчика замість топу або блузи стане річчю повсякденною. У цьому більше не буде виклику, сміливого ходу чи оригінальності. Бра тепер повноцінний топ, і його можна носити не тільки під жакет або блейзер.

Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Michael Kors прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Крім того, як топ можна одягти не тільки класичний ліфчик, це може бути і верх від купальника.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Chanel прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Найефектніший варіант для бра цього сезону — спідниця або штани із заниженою талією. Тоді відкритим залишиться весь живіт, і можна буде продемонструвати як верхній прес, та і нижній.

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / © East News
Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Тому не варто нехтувати спортом та дієтами. Літо обіцяє бути дуже спекотним у всіх сенсах.

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