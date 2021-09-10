Бренд Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки за 2 тисячі доларів

Французький бренд презентував картату сумку для шопінгу, яка схожа на баул для походу на ринок.
Французький Модний будинок Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки, яку ще називають ринковим баулом. Модель сумки синьо-біло-червоного кольору у клітинку називається Barbes. Ціна за такий аксесуар на офіційному сайті бренду — 2090 доларів.
Виготовлена вона з телячої шкіри. На передній частині сумки зображений логотип люксового бренду. У комплекті до неї йдуть два ремінця, які знімаються. У середині є потайна кишенька на блискавці.
Випустили також модель і бюджетнішу — середнього розміру. Такий фешнаксесуар модницям обійдеться у 1590 доларів.
Не образили і любителів маленьких розмірів. У колекцію увійшла невелика сумочка на блискавці, яка чудово підійде для лаконічних образів. Її вартість 775 доларів.
До колекції також увійшли сумки й інших кольорів. Як говорять - на будь-який смак.
До слова, у 2016 році Balenciaga випустив смугасту сумку вартістю близько 2 тисячі доларів. Тоді ця модель наробила галасу у модній індустрії. Більшість споживачів розкритикували бренд за те, що вони за такі гроші продають сумку, яка схожа на баул для походу на базар чи, яку можна побачити на вокзалі. Хоча серед модних поціновувачів були й ті, яким припав до душі такий аксесуар. І стрітстайли світових тижнів моди рясніли луками зі смугастими сумками Balenciaga.
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