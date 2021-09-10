Бренд Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки за 2 тисячі доларів

Французький бренд презентував картату сумку для шопінгу, яка схожа на баул для походу на ринок.

Французький Модний будинок Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки, яку ще називають ринковим баулом. Модель сумки синьо-біло-червоного кольору у клітинку називається Barbes. Ціна за такий аксесуар на офіційному сайті бренду — 2090 доларів.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Виготовлена вона з телячої шкіри. На передній частині сумки зображений логотип люксового бренду. У комплекті до неї йдуть два ремінця, які знімаються. У середині є потайна кишенька на блискавці.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Випустили також модель і бюджетнішу — середнього розміру. Такий фешнаксесуар модницям обійдеться у 1590 доларів.

Сумка Balenciaga/Скрин

Не образили і любителів маленьких розмірів. У колекцію увійшла невелика сумочка на блискавці, яка чудово підійде для лаконічних образів. Її вартість 775 доларів.

Сумка Balenciaga/Скрин

До колекції також увійшли сумки й інших кольорів. Як говорять - на будь-який смак.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

До слова, у 2016 році Balenciaga випустив смугасту сумку вартістю близько 2 тисячі доларів. Тоді ця модель наробила галасу у модній індустрії. Більшість споживачів розкритикували бренд за те, що вони за такі гроші продають сумку, яка схожа на баул для походу на базар чи, яку можна побачити на вокзалі. Хоча серед модних поціновувачів були й ті, яким припав до душі такий аксесуар. І стрітстайли світових тижнів моди рясніли луками зі смугастими сумками Balenciaga.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga. Стритстайл під час тижня моди у Париже FW 17/18. 2017 рік / Getty Images

Сумка Balenciaga. Стритстайл під час Тижня моди у Нью-Йорку, 2017 рік / Getty Images

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