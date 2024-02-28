Будуарні пеньюари, прозорі тканини та смокінги: Dolce & Gabbana презентували колекцію осінь-зима 2024-2025

Головною темою цієї колекції стали класичні вечірні смокінги.
Італійські дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана залишилися вірними собі, своєму смаку та стилю, коли презентували в Мілані нову колекцію. Однак, на подіумі ми не побачили нічого нового, оскільки колекція знову стала повторенням попередніх робіт дизайнерів. Вони представили вироби винятково в чорному кольорі, які являли собою сесуальні вбрання в білизняному стилі: бра на тонких бретельках, прозорі сукні-пеньюари, чорні штани, відсилання до чоловічого смокінгу, а також вуалі та труси.
Також було кілька варіантів виробів з анімалістичним принтом, сукні зі стразами та лелітками та у великий горох. Звичайно ж, не минулося і без чорного мережива, пір'я та прозорого шовку.
Читайте також:
- Вільні фасони, багатошаровість та лаконічність: Bottega Veneta представив колекцію осінь-зима 2024-2025
- Практичні штани, шкіра та трендові тренчі: бренд Tod's представив колекцію осінь-зима 2024-2025
- Незвичайні коміри, багато чорного кольору та шкіри: Versace презентував колекцію осінь-зима 2024-2025