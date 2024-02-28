Будуарні пеньюари, прозорі тканини та смокінги: Dolce & Gabbana презентували колекцію осінь-зима 2024-2025

Італійські дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана залишилися вірними собі, своєму смаку та стилю, коли презентували в Мілані нову колекцію. Однак, на подіумі ми не побачили нічого нового, оскільки колекція знову стала повторенням попередніх робіт дизайнерів. Вони представили вироби винятково в чорному кольорі, які являли собою сесуальні вбрання в білизняному стилі: бра на тонких бретельках, прозорі сукні-пеньюари, чорні штани, відсилання до чоловічого смокінгу, а також вуалі та труси.

Також було кілька варіантів виробів з анімалістичним принтом, сукні зі стразами та лелітками та у великий горох. Звичайно ж, не минулося і без чорного мережива, пір'я та прозорого шовку.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

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