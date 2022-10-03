Бюстьє, джинсові total look і оверсайз-бомбери: колекція Givenchy весна-літо 2023

У межах Тижня моди в Парижі відбувся показ колекції весна-літо 2023 року Модного дому Givenchy. Цього разу на подіумі ми не побачили тієї жіночності та елегантності, які заклав у бренд його засновник Юбер де Живанші, адже новий креативний директор Дому Метью Вільямс створив цю колекцію прет-а-порте у простішому, розслабленому та міському стилі.

У новому сезоні дизайнер пропонує носити бюстьє, короткі спідниці, джинсові total look, оверсайз, поєднувати бомбери з кроптопами, а також на вечірні заходи вдягати луки з оборками.

Що стосується аксесуарів, то Вільямс продовжив тренд на взуття зі шнурівками, чокери та олдскульні прикраси у стилі 80-х. Не минулося на цьому показі і без головного б'юті-тренду року – висвітлених брів.

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Givenchy колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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