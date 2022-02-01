Частини тіла як декор у колекції Shiaparelli сезону весна-літо 2022

Колекція Shiaparelli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року була представлена у вигляді фотосесії.

Колекція Shiaparelli пре-а-порт сезону весна-літо 2022 має дуже ефектний вигляд. Особливу увагу дизайнери приділили декору та деталям. Кожен образ хочеться докладно розглядати.

Колір та принт

Колекція Shiaparelli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колекція частково представлена у вигляді чорно-білих знімків. З цього можна зробити висновок, що колір не відіграє настільки вже помітної ролі в образах. Між тим багато образів містять смугастий принт, який має дуже виразний вигляд.

Фактури та тканини

Колекція Shiaparelli пре-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Багато шкіри, є денім, шовк, напівпрозорі тканини та тканини з блискітками та паєтками.

Фасони та силуети

Колекція Shiaparelli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Силуети дуже жіночні, часто з акцентом на талії. Ще один акцент на грудях — конструкції у вигляді конусів або великих квіток мають дуже сексуальний і трохи зухвалий вигляд.

Аксесуари та деталі

Колекція Shiaparelli прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Деталі – в колекції відіграють головну роль. Варто звернути увагу на прикраси та пряжки ременів у вигляді вушних раковин, ґудзики та аплікації у вигляді очей, носа, вставки у вигляді фрагмента торсу, сережки з сідницями та інші неймовірно незвичайні та цікаві деталі колекції.

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