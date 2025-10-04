Чорна шкіра і прозорі сукні: бренд Saint Laurent показав колекцію весна-літо 2026

Показ Saint Laurent весна-літо 2026 року / © Associated Press

Відомий французький Модний дім вирішив провести свій показ традиційно перед Ейфелевою вежею, але цього разу антуражу та особливої атмосфери додавали білі гортензії, які висадили навколо та які стали фоном для демонстрації вбрання колекції весна-літо 2026.

У своїй колекції креативний директор бренду Ентоні Ваккарелло надихався естетикою засновника компанії. Основний акцент був поставлений на чорний колір і шкіру — показ відкрили строгі шкіряні куртки з чіткою лінією плечей і спідниці-олівці, які ніби перенесли в епоху рокшику 80-х, але в новій інтерпретації.

Також дизайнер пропонує багато варіацій білих блуз з акцентними бантами, прозорі сукні з асиметричними подолами, рюшами і легкими вставками. Окрім цього, на подіумі можна було побачити високі підбори, гостроносі човники і широкі шкіряні ремені, які підкреслювали силует.

