Чорно-біла колекція Elie Saab сезону осінь-зима 2021-2022

Нова колекція знаменитого дизайнера не залишить байдужими поціновувачів розкішних жіночних вбрань.
Колекція Elie Saab прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 практично монохромна, але водночас дуже ефектна.
Колір і принт
Головний колір колекції — чорний. Також багато вбрань в чорно-білій гамі. Крім чорного і білого є лінія вбрань кольору морської хвилі, салатових і блідо-рожевих.
Досить багато речей з принтами. Лідирує чорно-білий графічний принт, polka do і клітинка.
Фактури і тканини
Тканини дуже різноманітні, але цілком традиційні для бренду: шовк, мереживо, шифон, оксамит, прикрашена лелітками тканина, тонка шерсть і атлас. Дуже багато плісованих тканин.
Фасони і силуети
Фасони жіночні з акцентом на талії. Є лаконічні образи, позбавлені будь-яких деталей, але є й багатошарові ансамблі зі складним кроєм, прикрашені торочками або вузькими смужками тканини, що летять.
Переважають розкльошені штани і широкі спідниці міді.
Аксесуари та взуття
З аксесуарів варто відзначити пояси на талії та високі ботфорти на шпильці.
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