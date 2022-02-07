Дизайнери не осторонь: на UFW представили артоб’єкт, присвячений війні

Під час Ukrainian Fashion Week дизайнерка Поліна Веллер показала речі в стилі мілітарі на фігурах, які зробила скульпторка Марія Куліковська.

Постаті - з балістичного мила, яке використовують для випробування летальної зброї. Ідея продемонструвати "розстріляні" скульптури прийшла авторці після того, як у червні 2014 року бойовики захопили артцентр в Донецьку. Тоді мародери - заради забави - розстріляли роботи Марії з автоматів.

Основами для колекції одягу, що отримала назву "Рятувальна нитка", стали камуфляж, парашутні куполи та захисні жилети.

"Мода відображає суспільство та політичні віяння, і ця колекція не стала винятком. Я інтерпретувала тему мілітарі, показуючи, як мистецтво перед грубою силою війни беззахисне, і як уразлива людина перед військовою агресією", - сказала Поліна Веллер.

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