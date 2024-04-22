Для тих хто любить солодощі та моду: бренд Fendi випустив дивні шкіряні чохли для цукерок на паличці

Французький Модний дім Fendi вирішив здивувати своїх клієнтів новим аксесуаром – чохлом для льодяника на паличці. Цей незвичайний аксесуар бренд представив у колекції осінь-зима 2024-2025.

Чохол для льодяника виготовлений з високоякісної шкіри, був прошитий вручну та має хитромудрі деталі, на деяких моделях таких чохлів є тиснення.

Носити їх можна як сумку, брелок на сумці або намисто. Аксесуар був представлений у яскраво-червоному, сірому, армійському зеленому, чорному, жовтому та блакитному кольорах.

Показ модного будинку Fendi осінь-зима 2024-2025 / Фото: Getty Images

Показ модного будинку Fendi осінь-зима 2024-2025 / Фото: Getty Images

Показ модного будинку Fendi осінь-зима 2024-2025 / Фото: Getty Images

Але варто нагадати, що надихається їжею Fendi не вперше. Найзнаменитіша сумка цього бренду під назвою Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді та стала символом дев'яностих, адже її позиціонували як обов'язковий аксесуар яскравої та розкішної жінки. Витягнутий прямокутний аксесуар отримав свою назву від французького багету, який традиційно носять під пахвою. Цю сумку бренд, до речі, також повертає до моди.

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