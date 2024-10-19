Довге пальто, кардиган та тренч: Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу на осінь 2024 року

Довге пальто яскравого кольору

Воно молодить, додає шарму та підходить як для подіумних, так і для повсякденних образів. Практично, модно і, в той же час, must have цього сезону.

Пальто з палантином

Це справжній скарб. Палантин можна носити як шарф або головний убір. А пальто з акцентними плечима надає особливого шарму.

Укорочений тренч

Ідеальна заміна звичайній куртці. Якщо ви за кермом, це просто найкращий варіант для стильного комфорту.

Шкіряний бомбер

Це справжній хіт, як у останній колекції Saint Laurent. Ви можете носити його в стилі casual та з жіночними сукнями.

Тренч

Тепер це класика. Він може бути теплим. Обирайте вовняні моделі та подовжені, це завжди елегантно.

Довгий в'язаний кардиган

Він неймовірно затишний і водночас дуже стильний. Ідеальний варіант для теплої осені, особливо у поєднанні з джинсами чи сукнями.

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