Довге пальто, кардиган та тренч: Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу на осінь 2024 року

Український дизайнер Андре Тан поділився із шанувальницями модними тенденціями осені.
Довге пальто яскравого кольору
Воно молодить, додає шарму та підходить як для подіумних, так і для повсякденних образів. Практично, модно і, в той же час, must have цього сезону.
Пальто з палантином
Це справжній скарб. Палантин можна носити як шарф або головний убір. А пальто з акцентними плечима надає особливого шарму.
Укорочений тренч
Ідеальна заміна звичайній куртці. Якщо ви за кермом, це просто найкращий варіант для стильного комфорту.
Шкіряний бомбер
Це справжній хіт, як у останній колекції Saint Laurent. Ви можете носити його в стилі casual та з жіночними сукнями.
Тренч
Тепер це класика. Він може бути теплим. Обирайте вовняні моделі та подовжені, це завжди елегантно.
Довгий в'язаний кардиган
Він неймовірно затишний і водночас дуже стильний. Ідеальний варіант для теплої осені, особливо у поєднанні з джинсами чи сукнями.
Читайте також:
- Головна тенденція – жіночність: Андре Тан назвав тренди осені 2024 року
- Сукні-кейпи та елегантні пальта: Андре Тан представив осінньо-зимову колекцію
- Романтичні сукні та стильні костюми: Андре Тан представив нову лімітовану колекцію