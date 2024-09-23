Дуже багато деніму: бренд Diesel презентував колекцію весна-літо 2025 у Мілані

Насамперед італійська компанія Diesel асоціюється з денімом і під час показу колекції весна-літо 2025, що відбувся у Мілані, креативний дизайнер бренду – бельгієць Глен Мартенс – вирішив особливо на цьому акцентувати увагу. Моделі дефілювали подіумом, який був повністю усипаний обрізками тканини з підприємств бренду. Таким досить шокувальним чином він хотів показати, що компанія стала більш спрямованою на стійке виробництво, використовує перероблені матеріали. Після шоу обрізки зібрали для повторного використання.

Що стосується самої колекції, то на подіумі шанувальникам бренду представили варіанти шортів з торочкою, мінісукні, вбрання з дірками та потертостями. Також з деніму Мартенс пропонує штанны костюми як для чоловіків, так і для жінок. Але не лише джинс був на сцені, адже дизайнер майстерно міксував його з іншими матеріалами: мініспідницями з легких тканин, картатими жакетами з торочкою і яскравими гетрами.

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Diesel весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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