Ефектна та жіночна колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Знаменитий бренд представив колекцію вечірнього вбрання.

Колекція Carolina Herrera прет-а-порт сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто любить розкішні вечірні образи з родзинкою.

Колір та принти

Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже ефектний вигляд має чорно-біла лінія, особливо гарні образи із широкою смужкою або клітинкою.

Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Лінія яскраво-рожевих, червоних, коралових суконь та вбрання з квітковим принтом, вузькою смужкою або поєднанням принтів polka-dot та квіткового теж дуже цікава.

Фактури та тканини

Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Переважають шовк, атлас, фатин, тканина, розшита паєтками – все, що зазвичай використовується у вечірній моді.

Фасони та силуети

Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Особливу цікавість викликають образи з рукавами-ліхтариками, спідницями-балонами і навіть топами-балонами.

Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Так само гарні приталені корсетні сукні з пишними спідницями, сукні з глибокими вирізами та вбрання, що складаються з кроп-топу та спідниці з високою талією.

Аксесуари та деталі

Колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Привертає увагу масивна біжутерія, особливо сережки з перлинами і квіткові кольє.

Хороші також гостроносі човники з принтом горох.

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