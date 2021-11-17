Ефектна та жіночна колекція Carolina Herrera прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Знаменитий бренд представив колекцію вечірнього вбрання.
Колекція Carolina Herrera прет-а-порт сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто любить розкішні вечірні образи з родзинкою.
Колір та принти
Дуже ефектний вигляд має чорно-біла лінія, особливо гарні образи із широкою смужкою або клітинкою.
Лінія яскраво-рожевих, червоних, коралових суконь та вбрання з квітковим принтом, вузькою смужкою або поєднанням принтів polka-dot та квіткового теж дуже цікава.
Фактури та тканини
Переважають шовк, атлас, фатин, тканина, розшита паєтками – все, що зазвичай використовується у вечірній моді.
Фасони та силуети
Особливу цікавість викликають образи з рукавами-ліхтариками, спідницями-балонами і навіть топами-балонами.
Так само гарні приталені корсетні сукні з пишними спідницями, сукні з глибокими вирізами та вбрання, що складаються з кроп-топу та спідниці з високою талією.
Аксесуари та деталі
Привертає увагу масивна біжутерія, особливо сережки з перлинами і квіткові кольє.
Хороші також гостроносі човники з принтом горох.
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