Ефектне взуття та крихітні сумочки у колекції Christian Dior сезону весна-літо 2022

Ефектне взуття та крихітні сумочки у колекції Christian Dior сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже яскравою та водночас лаконічною.

Колекція Christian Dior прет-а-порт сезону весна-літо 2022 сподобається тим, хто любить максимально виразні образи і при цьому мінімум деталей.

Колір та принти

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже цікаве колірне рішення колекції. Є лінія чорно-білих ансамблів та дуже яскравих – гірчичних, помаранчевих, синіх та зелених образів.

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Але є й цікаві поєднання яскравих акцентів із чорним основним кольором.

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Фактури та тканини

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Тканини дуже різноманітні: шовк, атлас, напівпрозорий шифон та паєтки. Є вбрання із сріблястої бахроми, тонкого трикотажу тілесного кольору та пластику.

Фасони та силуети

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Переважають вкорочені жакети, короткі спідниці, мінімалістичні сукні А-подібного силуету завдовжки вище за середину стегна.

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Є лінія, стилізована під боксерський одяг, пошитий із блискучого атласу яскравих кольорів.

Аксесуари та деталі

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто звернути увагу на різноманітне та дуже цікаве взуття. Особливо гарні туфлі з високою гладіаторською шнурівкою та літні чоботи.

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Сумки цього сезону значно зменшилися у розмірах. Традиційні форми для бренду тепер є в мікророзмірах. Вигляд мають дуже ефектний.

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