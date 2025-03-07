Ефектні принти та об'ємні спідниці: Модний дім Versace презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

Модельєрка Донателла Версаче презентувала у Мілані нову колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026. Розкішне шоу запам'яталося великою кількістю розкоші, золота, принтів та сексуальної елегантності.

Бренд пропонує в новій колекції багато варіантів вбрання в класичних мотивах Модного дому, а також вироби зі шкіри, леопардові принти на одязі та аксесуарах, чорний колір, блиск і навіть об'ємні вбрання в стилістиці ковдр від Versace Home. Також Донателла показала нові варіанти кольчужних суконь, деніму з декором та оверсайзом виробів.

Особливістю шоу також стало те, що в ньому взяла участь українська модель Каріна Мазяр, а Донателла вийшла на подіум наприкінці показу в жакеті, якому 33 роки.

Ліла Мосс на показі Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

Українська модель Каріна Мазяр на показі Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Versace осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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