Елегантна і багатошарова колекція Max Mara сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція вийшла дуже практичнлю з яскраво вираженою сезонною приналежністю.

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 несе в собі всі головні преваги бренду. У ній є затишні светри і елегантні пальта, добре скроєні жакети і цікаві спідниці.

Колір

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колірна гамма дуже осіння. У ній переважають бежеві, верблюжі, жовті, умбрісті й зеленуваті тони, є сірі речі, чорні і яскраво-червоні акценти.

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

З принтів лідирує клітинка, ялинка і геометричний орнамент.

Фактури і тканини

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Звичайно ж в колекції багато речей з вовни і кашеміру. Дуже красивий трикотаж різного ступеня пухнастості. Пальто з еко-хутра й стьобана таканина теж є.

Фасони і силуети

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Майже всі образи багатошарові, при цьому на довгий блейзер пропонується вдягати досить коротку косуху, а кардиган на пальто. Дуже ефектний вигляд мають об'ємні светри оверсайз з легкими спідницями довжини міді.

Аксесуари та деталі

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Варто звернути увагу на короткі черевики на шнурівці, які прекрасно доповнюють будь-яке вбрання.

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також представляють інтерес хустки як головні убори.

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