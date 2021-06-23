Елегантна колекція Giorgio Armani сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого бренду Giorgio Armani вийшла стриманою і дуже жіночною.
Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 сподобається тим, хто воліє до ненудної класики.
Колір і принт
Головне поєднання колекції — чорний і колір морської хвилі. Але є фіолетові й бузкові деталі, світло-сірі, блакитні й сині.
Принтів не багато, але вони досить витончені, серед них можна виділити квітковий принт і принт з виткими лініями.
Фактури і тканини
Дуже багато оксамиту, який красиво поєднується з шовком і атласом. Також є напівпрозорі і стьобані тканини.
Фасони і силуети
Силуети вільні й текучі. Гарний вигляд мають широкі, звужуються донизу штани з жакетами цікавого крою. Багато одягу з рюшами з гофрованої тканини.
Аксесуари та деталі
Дуже різноманітне й цікаве взуття і сумки на одній ручці.
У колекції представлено багато незвичайних прикрас, які прекрасно доповнюють образи.
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