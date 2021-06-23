Елегантна колекція Giorgio Armani сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого бренду Giorgio Armani вийшла стриманою і дуже жіночною.

Колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 сподобається тим, хто воліє до ненудної класики.

Колір і принт

колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Головне поєднання колекції — чорний і колір морської хвилі. Але є фіолетові й бузкові деталі, світло-сірі, блакитні й сині.

колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Принтів не багато, але вони досить витончені, серед них можна виділити квітковий принт і принт з виткими лініями.

Фактури і тканини

колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже багато оксамиту, який красиво поєднується з шовком і атласом. Також є напівпрозорі і стьобані тканини.

Фасони і силуети

колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Силуети вільні й текучі. Гарний вигляд мають широкі, звужуються донизу штани з жакетами цікавого крою. Багато одягу з рюшами з гофрованої тканини.

Аксесуари та деталі

колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже різноманітне й цікаве взуття і сумки на одній ручці.

колекція Giorgio Armani прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

У колекції представлено багато незвичайних прикрас, які прекрасно доповнюють образи.

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