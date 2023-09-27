Естетика 80-х, лаконічність та розкішні кольори: бренд Saint Laurent представив колекцію весна-літо 2024

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції прет-а-порте Модного дому Saint Laurent.

Шоу креативного директора бренду Ентоні Ваккарелло було традиційно дуже стильним та красивим.

Модельєр відмовився від декору на речах та представив досконалу та лаконічну колекцію, головний акцент у якій був поставлений на Saharien jacket – жакет, який 1967 року презентував публіці Ів Сен Лоран.

Також у цій колекції ми знову бачимо естетику 80-х, оскільки на моделях були масивні прикраси, капронові колготки, яскраві макіяжі та зализані зачіски.

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

Показ колекції весни-літо 2024 року бренду Saint Laurent. / Фото: Associated Press

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