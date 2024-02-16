Фактури, м'які кольори та елегантність: бренд Tory Burch презентував колекцію осінь-зима 2024

Дизайнерка Торі Берч у межах Тижня моди в Нью-Йорку презентувала публіці колекцію на сезон осінь-зима 2024. Шоу бренду відбулося в бібліотеці Нью-Йорка, а на подіумі моделі показали вбрання з легкими мініспідницями, рюшами, штанні костюми, багато варіацій тренчів, а також вироби зі шкіри.

Також дизайнерка пропонує в новому сезоні носити ідеально скроєні стильні пальта вільного дизайну, вбрання з рафією, а також яскраві спідниці нижче за коліни. Не можна не відзначити, що центральним у колекції став А-силует, легкі носибельні кольори та поєднання фактур.

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Tory Burch осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Читайте також: