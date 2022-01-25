Фігурні декольте та рукави на животі в колекції Rick Owens сезону весна-літо 2022

Як завжди, колекція дизайнера вийшла яскравою та трохи епатажною.
Колекція Rick Owens прет-а-порте сезону весна-літо 2022 за силуетами, підбором фактур та аксесуарів дуже нагадує колекцію весна-літо минулого року.
Колір та принт
Колірна гама не багата: чорний, білий, цегляно-червоний, гірчичний, сіро-блакитний. Принтів практично немає.
Фактури та тканини
Фактури дуже різноманітні: шовк, шифон, органза, шкіра. Дуже цікавий "дірявий" трикотаж складає особливість колекції.
Фасони та силуети
Крилата лінія плеча, знайома нам за попередніми колекціями, у цьому показі також є. Також є дуже цікаві моделі з фігурним декольте та светри з рукавом у центрі живота.
Аксесуари та деталі
Як і раніше, візитівкою дизайнера залишається ефектне взуття — дуже високі сандалії-ботфорти на прозорих підборах і платформі.
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