Фігурні декольте та рукави на животі в колекції Rick Owens сезону весна-літо 2022

Фігурні декольте та рукави на животі в колекції Rick Owens сезону весна-літо 2022

Як завжди, колекція дизайнера вийшла яскравою та трохи епатажною.

Колекція Rick Owens прет-а-порте сезону весна-літо 2022 за силуетами, підбором фактур та аксесуарів дуже нагадує колекцію весна-літо минулого року.

Колір та принт

Колекція Rick Owens прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама не багата: чорний, білий, цегляно-червоний, гірчичний, сіро-блакитний. Принтів практично немає.

Фактури та тканини

Колекція Rick Owens прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Фактури дуже різноманітні: шовк, шифон, органза, шкіра. Дуже цікавий "дірявий" трикотаж складає особливість колекції.

Фасони та силуети

Колекція Rick Owens прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Крилата лінія плеча, знайома нам за попередніми колекціями, у цьому показі також є. Також є дуже цікаві моделі з фігурним декольте та светри з рукавом у центрі живота.

Аксесуари та деталі

Колекція Rick Owens прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Як і раніше, візитівкою дизайнера залишається ефектне взуття — дуже високі сандалії-ботфорти на прозорих підборах і платформі.

Читайте також: