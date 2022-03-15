Флісові кофти, балаклави, штани: Андре Тан розповів, скільки пошив безкоштовно речей для армії

Від початку російсько-української війни дизайнер Андре Тан повністю зосередив все своє виробництво на допомогу українській армії.

Виробництво дизайнера за два тижні війни відшили для ЗСУ теплі речі, білизну, верхній одяг, розгрузки, балаклави та інші необхідні теплі речі. Всього було пошито понад 10 тисяч одиниць необхідного одягу, і все це абсолютно безкоштовно.

На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів підписникам все більш детально.

"Понад 10 тис одиниць. Саме стільки за 2 тижні змогли пошити та віддати безкоштовно одиниць одягу нашим бійцям, нашим захисникам. Без вихідних, без перепочинку! Кожного дня десятки наших бджілок (так Андре називає свою команду - ред.) по всій країні працюють задля того, щоб забезпечити нашу непереможну армію необхідним одягом та захистом!

Що саме було зроблено:

спальні мішки - 1500 шт.

флісові кофти - 3500 шт.

штани - 1000 шт.

жилети - 1600 шт.

розгрузки - 300 шт.

спідня білизна - 1200 шт.

плащ-палатки - 200 шт.

балаклава - 1000 шт.

Хочемо подякувати кожному з вас! Завдяки вам було закуплено кілометри тканини та фурнітури! Але зупинятися ми просто не маємо права! Тому продовжуємо робити те, що вміємо найкраще - шити! Для кожного нашого захисника! Вибачте, я не мав часу писати для вас пости і робити креативний контент. Графік насправді шалений. Завтра обіцяю почати. Який контент хочете бачити на моїй сторінці? Хто бажає долучитися до допомоги фінансово (дуже потребуємо цього) залишаємо номер картки 5375411504540563 Алексенко Олександра", - йдеться у повідомленні дизайнера.

Також у своєму відеозверненні виснажений роботою нон-стоп дизайнер розповів, що перше, що зробить після закінчення війни - почне підіймати українську промисловість та сворювати розкішні сукні для українок.

Зворотній зв'язок дизайнер також отримує. Бійці закарпатського батальйону "Сонечко" подякували Тану у відео.

"Російські танкісти мерзнуть в своїх консервах-танках, наші хлопці ж їх "красиво" нищать, будучи одягненими в теплі, стильні, молодіжні речі"

Читайте також: