Футуристична колекція Dolce & Gabbana сезону осінь-зима 2021-2022

Нова колекція Dolce & Gabbana здивувала відданих шанувальників знаменитого дизайнерського дуету.
Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 — це погляд у майбутнє, вона присвячена новій цифровій реальності.
Колір, принти та візерунки
Абсолютно несподівана для дизайнерів колірна гама і нове прочитання улюблених принтів демонструє глибину переосмислення поглядів на моду і дизайн. Хоча в колекції присутня традиційна чорна і чорно-біла тема, основні кольори яскраві, кислотні, багато металіку і срібла.
Фірмовий леопардовий принт дуже укрупнений і виконаний в яскравій кольоровій гамі.
Фактури і тканини
У колекції, поряд з цілком традиційними тканинами, використані високотехнологічні матеріали майбутнього. Багато пластику, металізованих тканин, гра фактур в деяких образах просто заворожує. Модні цього сезону стьобані тканини теж присутні.
Фасони і силуети
Фірмові шнуровані корсети, мінісукні, бандо і шорти з високою талією сусідять з дутими пуховиками величезних розмірів, куртками-трансформерами і об'ємними кардиганами отруйних кольорів.
Взуття та аксесуари
Взуття дуже різноманітне, є класичні відкриті босоніжки, гостроносі човники і лакові ботильйони, а є великі кросівки, грубі черевики на шнурівці і чоботи зі стьобаних тканин.
Дуже багато масивних прикрас. Особливо ефектний вигляд мають довгі нитки перлів і ланцюги з кулонами.
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