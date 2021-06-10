Футуристична колекція Dolce & Gabbana сезону осінь-зима 2021-2022

Нова колекція Dolce & Gabbana здивувала відданих шанувальників знаменитого дизайнерського дуету.

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 — це погляд у майбутнє, вона присвячена новій цифровій реальності.

Колір, принти та візерунки

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Абсолютно несподівана для дизайнерів колірна гама і нове прочитання улюблених принтів демонструє глибину переосмислення поглядів на моду і дизайн. Хоча в колекції присутня традиційна чорна і чорно-біла тема, основні кольори яскраві, кислотні, багато металіку і срібла.

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Фірмовий леопардовий принт дуже укрупнений і виконаний в яскравій кольоровій гамі.

Фактури і тканини

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

У колекції, поряд з цілком традиційними тканинами, використані високотехнологічні матеріали майбутнього. Багато пластику, металізованих тканин, гра фактур в деяких образах просто заворожує. Модні цього сезону стьобані тканини теж присутні.

Фасони і силуети

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Фірмові шнуровані корсети, мінісукні, бандо і шорти з високою талією сусідять з дутими пуховиками величезних розмірів, куртками-трансформерами і об'ємними кардиганами отруйних кольорів.

Взуття та аксесуари

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Взуття дуже різноманітне, є класичні відкриті босоніжки, гостроносі човники і лакові ботильйони, а є великі кросівки, грубі черевики на шнурівці і чоботи зі стьобаних тканин.

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже багато масивних прикрас. Особливо ефектний вигляд мають довгі нитки перлів і ланцюги з кулонами.

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