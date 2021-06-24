Геометрична і лаконічна колекція Hermes сезону осінь-зима 2021-2022

Вже не перший сезон поспіль знаменитий Модний дім Hermes тішить своїх шанувальників чистотою ліній і красою крою.

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 зкроєна таким чином, що в основі практично кожного елемента вбрання лежить прямокутник або квадрат, іноді підкреслений навіть кольором.

Колір і принти

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колірна гама стримана. Є чорна лінія, бежева, цегляно-червона, шоколадно-коричнева і кольору марсала.

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

З принтів використовується клітина, досить широко, і трохи polka dot.

Фактури і тканини

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Традиційно багато шкіри та замші, є вовна, стьобана тканина і темний денім.

Фасони і силуети

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Зверніть увагу на вкорочені штани, зшиті з прямокутних відрізків тканини, вони дуже мають ефектний вигляд в двокольоровому варіанті.

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також гарні жіночні сукні довжини міді з акцентом на талії в дусі 70-х і речі з торочками.

Аксесуари та деталі

Традиційно дуже гарні сумки, особливо маленьких розмірів.

Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Чоботи і напівчоботи з прямою широкою халявою і рядком по центру спереду теж дуже цікаві.

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