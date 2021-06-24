Геометрична і лаконічна колекція Hermes сезону осінь-зима 2021-2022

Вже не перший сезон поспіль знаменитий Модний дім Hermes тішить своїх шанувальників чистотою ліній і красою крою.
Колекція Hermes прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 зкроєна таким чином, що в основі практично кожного елемента вбрання лежить прямокутник або квадрат, іноді підкреслений навіть кольором.
Колір і принти
Колірна гама стримана. Є чорна лінія, бежева, цегляно-червона, шоколадно-коричнева і кольору марсала.
З принтів використовується клітина, досить широко, і трохи polka dot.
Фактури і тканини
Традиційно багато шкіри та замші, є вовна, стьобана тканина і темний денім.
Фасони і силуети
Зверніть увагу на вкорочені штани, зшиті з прямокутних відрізків тканини, вони дуже мають ефектний вигляд в двокольоровому варіанті.
Також гарні жіночні сукні довжини міді з акцентом на талії в дусі 70-х і речі з торочками.
Аксесуари та деталі
Традиційно дуже гарні сумки, особливо маленьких розмірів.
Чоботи і напівчоботи з прямою широкою халявою і рядком по центру спереду теж дуже цікаві.
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