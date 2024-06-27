Геометричні форми та яскраві кольори: бренд Viktor & Rolf представив кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025

Під час розроблення та створення кутюрних колекцій бренд завжди намагається експериментувати, щоб здивувати.
Дизайнери Віктор Горстінг та Рольф Снорен відрізняються від більшості інших брендів своєю незвичністю та вмінням креативно підходити до процесу створення вбрання. Їхні колекції завжди трохи абсурдні, але цим і цікаві, адже привертають увагу.
Цього разу дизайнери презентували колекцію у вигляді геометричних фігур. На подіумі можна побачити вироби у вигляді куль, трикутників та квадратів. Також у колекції були представлені величезні плечі, піджака-міні-спідниці, рюші, об'ємні банти, смужки та яскраві кольори.
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