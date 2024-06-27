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Геометричні форми та яскраві кольори: бренд Viktor & Rolf представив кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025

Геометричні форми та яскраві кольори: бренд Viktor & Rolf представив кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025

Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Під час розроблення та створення кутюрних колекцій бренд завжди намагається експериментувати, щоб здивувати.

Дизайнери Віктор Горстінг та Рольф Снорен відрізняються від більшості інших брендів своєю незвичністю та вмінням креативно підходити до процесу створення вбрання. Їхні колекції завжди трохи абсурдні, але цим і цікаві, адже привертають увагу.

Цього разу дизайнери презентували колекцію у вигляді геометричних фігур. На подіумі можна побачити вироби у вигляді куль, трикутників та квадратів. Також у колекції були представлені величезні плечі, піджака-міні-спідниці, рюші, об'ємні банти, смужки та яскраві кольори.

Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції бренду Viktor & Rolf осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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