Гігантські, яскраві і на ланцюжку: наймодніші сумки сезону осінь-зима 2021-2022

Яку сумку вибрати цієї осені і взимку.

У сезоні осінь-зима 2021-2022 в моду несподівано увійшли дуже великі сумки, яскраві сумки, сумки в стилі диско і сумки на ланцюжках. Розглянемо всі ці моделі докладніше.

Гігантські сумки

Колекція Marni прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Сумки, в яких можна переносити вміст всього робочого столу, очевидно, будуть особливо популярними в наші нелегкі ковідні часи. Коли все завжди з собою, не такий страшний раптовий локдаун.

Сумки на ланцюжку

Колекція Louis Vuitton прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / Getty Images

Ланцюжки можуть бути як великі, так і дрібні. Матеріали теж варіюються: пластик, метал. Вигляд такі сумки мають ошатний і в експлуотації теж дуже практичні.

Яскраві сумки

Колекція Staud прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

У холодну пору року дизайнери вирішили потішити нас насиченими кольорами аксесуарів. Яскрава сумка прикрасить будь-який образ, та й взагалі, вона сама по собі подія.

Сумки в стилі диско

Колекція Jil Sander прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже популярними будуть блискучі сумки, гідні королеви дискотеки з 90-х.

Маленькі сумки

Колекція Longchamp прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Поряд з дуже великими сумками в моді як і раніше сумки мікроскопічних розмірів. Вони можуть бути різними: поясними, мікроклатчамі, сумками-гаманцями. Носити їх можна одразу декілька. Це зручно: в одній кредитка, в іншій — телефон, в третій — помада.

Сумки з замками

Колекція прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Досить несподіваний тренд — акцент на застібці у вигляді врізного або навісного замка.

Хутряні та тканинні

Колекція Staud прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Практично кожен холодний сезон приносить моду на сумки з теплих тканин: хутра, плюшу, вовни, букле. Цей сезон — не виняток.

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