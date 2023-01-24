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Гламур у пастельних тонах: бренд Giambattista Valli представив кутюрну колекцію весна-літо 2023

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Гламур у пастельних тонах: бренд Giambattista Valli представив кутюрну колекцію весна-літо 2023

Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press

Дизайнер зробив ставку на колір та пишні спідниці.

Ймовірно, незабаром на офіційних доріжках кінопремій і фестивалів ми побачимо ці приголомшливі, гламурні та ніжні вбрання від бренду Giambattista Valli, які він представив під час Тижня високої моди в Парижі. Дизайнер Джамбаттіста Валлі пропонує в своїй колекції в основному довгі вбрання з драпуванням, спідницями "русалками", довгі накидки, банти та рюші, також у багатьох сукнях пишні спідниці з фатиновими підкладками. У деяких вбраннях використані стрази та пір'я.

Колекція вийшла ніжною, жіночною та невимушеною. Як зазначила редакторка видання Vogue Сара Мовер: "Не має значення, яка темрява може бути навколо нас, його мета (Джамбаттісти Валлі — ред.) — створити постійне солодке життя надзвичайно красивих кольорів та оптимізму".

Саме це і вийшло у дизайнера, адже палітра кольорів тішить око і не нав'язлива. Речі темних відтінків також представлені, але їх дуже мало.

Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ колекції весна-літо 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
542
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