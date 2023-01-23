Голови тварин, оксамит і багато леліток: бренд Schiaparelli презентував епатажну колекцію весна-літо 2023

У Парижі в самому розпалі Тиждень моди в межах якого Дім Schiaparelli презентував нову кутюрну колекцію весна-літо 2023. Традиційно креативний директор бренду Деніель Розберрі вирішив шокувати глядачів та клієнтів, адже моделі вийшли на подіум у розкішних, але досить епатажних образах, у яких використовувалися голови тварин: лева, леопарда та вовка.

За задумом дизайнера, таким чином він хотів зробити відсилання до "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі, де леопард, лев і вовк уособлюють найбільші вади людини: хіть, гордість і жадібність. Лев, леопард і вовк були розшиті вручну, а основа їх зроблена з піни, штучної шкіри та хутра, шовку і розписана теж вручну, щоб надати виробу якомога реалістичніший вигляд, що має показувати красу цих створінь.

Вже традиційно на подіумі демонструвалися образи з важкого чорного оксамиту, "голі" сукні, золоті деталі, об'ємні похилий плечі, корсети з декором, багато розшиті бісером і лелітками речі, а також взуття у вигляді пальців ніг. Багато з дизайнів речей є відсиланням до вбрання, яке колись придумала засновниця бренду Ельза Скіапареллі.

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Schiaparelli весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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