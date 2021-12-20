Головний колір 2022: як і з чим носити відтінок Very Peri

Оскільки рік добігає кінця, компанія Pantone традиційно представила головний колір наступного року.

Відтінком 2022-го став дуже складний динамічний барвінково-синій з фіолетово-червоним підтоном, названий Very Peri, або PANTONE 17-3938. Як сказано в описі кольору, він показує безтурботну впевненість та сміливу цікавість. Компанія пояснює, що цей колір натхненний розвитком ігор, метавсесвіту і стрімкою популярністю віртуальних валют і NFT, що поєднують сучасне повсякденне життя з цифровою сферою.

Також в описі кольору сказано, що він демонструє життєрадісний настрій та динамічну присутність, яка заохочує сміливе та творче самовираження.

Але говорячи про колір року потрібно також розуміти, що обраний відтінок Pantone — це колір, який вже став популярним. Але найчастіше ще більш трендовим він стає саме після офіційного визнання компанією.

Ми зібрали кілька прикладів того, як Very Peri впроваджували у свої колекції різні бренди та як нам пропонують його носити стритстайлери.

Подіум

Koche / East News

Saint Laurent / East News

Valentino / East News

Balenciaga / East News

Стритстайл

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