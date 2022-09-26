Готика, шкіра та трохи неону: Дім Versace презентував колекцію весна-літо 2023

Донателла Версаче вирішила додати в моду 2023 року трохи драми і бунтарства, тому у своїй новій колекції вбрала моделей в ефектні чорні сукні з розрізами, шкіру, луки з торочкою і в образи "мертвої нареченої".

Також у новому сезоні дизайнерка пропонуємо нам носити шкіряні мотоциклетні куртки, туфлі Мері Джейн на платформі з кількома ремінцями, мініспідниці, вбрання в білизняному стилі, кольорові панчохи і сумки-хобо. Також вона представила широкі яскраві джинси з кишенями, туніки та вбрання з корсетним верхом.

У показі взяли участь улюблениці Донателли – супермоделі Емілі Ратаковскі, а також Сестри Хадід. Джіджі цього разу відкривала шоу, а Белла продемонструвала фіолетовий весільний образ.

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Однак зіркою шоу та тією, кому дісталася честь його закрити, стала найгламурніша зірка сучасності - світська левиця, спадкоємиця готельного бізнесу та зірка реалітішоу Періс Гілтон. 41-річна красуня вийшла на подіум у рожевій сукні-кольчузі на тонких бретельках, яку доповнювала фата та туфлі-човники.

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace колекції весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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