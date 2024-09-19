Хижі принти, розрізи та яскраві кольори: Roberto Cavalli представив колекцію весна-літо 2025

Природа завжди була важливою частиною бренду, що він вкотре довів на подіумі.

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 бренду Roberto Cavalli. Це було перше шоу бренду після смерті засновника.

Вбрання представлені на подіумі були натхненні Італією, розслаблені бежевій гамі, хоча все ж таки було кілька вбрань яскравих фіолетових відтінків, синіх і з принтом у вигляді морського заходу сонця.

Також невід'ємною частиною бренду є хижі принти: крокодилячі, зміїні, тигрові. Деякі сукні також були декоровані пір'ям. Окрім цього на подіумі можна було побачити речі золотого кольору, декор з використанням мотузок, лелітки та такі аксесуари, як підвіски на шиї у вигляді акул.

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Roberto Cavalli весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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