Худі, стильні штани та великі сумки: бренд Valentino презентував чоловічу колекцію у Парижі

У Парижі, в межах Тижня чоловічої моди, відбувся показ Модного дому Valentino. Дизайнер П'єрпаоло Піччолі вирішив у колекції осінь-зима 2024-2025 переосмислити традиційний чоловічий костюм.

На подіумі було представлено багато різних варіантів стильних чоловічих штанів — з кишенями, вільних та яскравих, які Піччолі пропонує носити з довгими пальтами, худі з каптурами, а також лоферами та водолазками.

В основному в колекції присутні стримані кольори, але також у деяких луках Піччолі пропонує розбавляти образи яскравими відтінками. Також у колекції представлено велику кількість сумок для чоловіків – широких та квадратних, у які зручно покласти і папку з документами, і ноутбук.

Колекція вийшла лаконічною, елегантною та сучасною, оскільки вбрання з неї підійдуть чоловікам різного віку. У колекції відчувався сучасний шик.

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Valentino осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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