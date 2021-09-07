Хустка на голові — найстильніший аксесуар сезону осінь-зима 2021-2022

Ті, хто терпіти не може шапки, цього сезону можуть сміливо їх не носити.
Замість шапок в сезоні осінь-зима 2021-2022 дизайнери пропонують носити на голові хустки. Звичайно, щоб мати вигляд так само розкішний, як королева Єлизавета II, вам доведеться не тільки урізноманітнити свою колекцію аксесуарів стильними шовковими хустками, а й навчитися їх елегантно пов'язувати.
Класичний варіант — зав'язати хустку вузлом на потилиці, залишивши шию відкритою, як це було зроблено в показі Vesacе.
Практичніший і не менш ефектний спосіб — обгорнути край хустки навколо шиї перехресно і зав'язати ззаду.
Найсміливіший варіант — зав'язати хустку під підборіддям.
Якщо ж ви не готові зробити вибір між хусткою і кепкою або хусткою і капелюхом — сміливо одягайте обидва аксесуари. Буде тепло і стильно.
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