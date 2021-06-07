Хутряні чоботи і стьобані комбінезони в колекції Chanel сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція вийшла дуже практично, а деякі речі обіцяють стати хітом продажів.

Колекцію Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 показали на Тижні моди в Парижі.

Колір і принти

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Велика частина колекції витримана в стриманих коричнево-чорних і сірих тонах. Але є і досить яскраві, сині і малинові акценти.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

З принтів можна виділити скандинавський орнамент.

Фактури і тканини

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Набір тканин досить традиційний для бренду. Хочеться відзначити гарний трикотаж і досить нестандартне використання хутра як матеріалу для спідниць і жакетів. У колекції також є стьобані тканини, з яких зшиті комбінезони.

Фасони і силуети

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Крім згаданих вище комбінезонів, варто звернути увагу на мінісукні, мініспідниці, затишні кардигани і спідниці з запахом.

Аксесуари та деталі

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Спершу потрібно відзначити взуття. Чоботи з хутряною халявою і контрастним носком обіцяють стати хітом.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також в колекції представлені тонкі трикотажні шапки з брошкою у вигляді логотипу, швидше за все, ці шапки стануть таємним предметом бажань всіх модниць світу.

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