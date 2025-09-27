ТСН у соціальних мережах

Яскрава і радісна: бренд Fendi презентував колекцію весна-літо 2026

Новий показ бренду став однією з найбільш обговорюваних подій Тижня моди, а все через вибух кольору, який він продемонстрував на подіумі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Fendi колекція весна-літо 2026 року

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Сільвія Вентуріні Фенді взяла на себе повний творчий контроль над Модним домом своєї сім’ї, вивільнивши весь свій потенціал для колекції весна-літо 2026, представленої на Тижні моди в Мілані. На подіумі вона продемонструвала майстерність і фантазію, а також багато яскравих фарб і розкішних нових рішень.

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Хтось назвав колекцію хаотичною, а хтось психоделічною, але вона насправді була дуже дівочою, ніжною і весняною. На подіумі було показано багато вбрання рожевого кольору, квіткові мотиви — великі вирізані ромашки на блузах і сукнях.

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Це була радісна і молодіжна колекція, в якій дизайнерка також використовувала плюшеві вироби, в’язані мотиви, сітку і мереживо. Особливо привернули увагу аксесуари, адже знаменита сумка Peekaboo отримала оновлений дизайн, а також нам показали нові варіації сумки Baguette. Багато виробів також було оздоблено бісером, лелытками і вишивкою, а також брелоками.

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

Fendi колекція весна-літо 2026 року / © Associated Press

