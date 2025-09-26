ТСН у соціальних мережах

Яскраві кольори та креативні фасони: Модний дім Prada представив колекцію весна-літо 2026

Prada пропонує не ховатися за суворими правилами одягу, а перетворювати навіть уніформу на особистий, унікальний стиль. Ця колекція про сміливість та індивідуальність.

Показ Prada весна-літо 2026

Показ Prada весна-літо 2026 / © Associated Press

Одним з головних шоу на Тижні моди в Мілані завжди є показ Модного дому Prada, і цього разу Міучча Прада та Раф Сімонс знову спробували зародити нові тренди. Вони зробили колекцію, яка стала гучною відповіддю на перевантажений сучасний світ, і замість складних форм на подіумі нам показали легкі, креативні та цікаві вбрання.

На подіумі під час шоу можна було побачити багато відсилань до нульових: коміри, прикрашені бісером, яскраві кольори, вільні фасони, бюст’є без жорстких конструкцій, спідниці на лямках і крихітні шорти, що нагадували хіт бренду — гламурні труси з камінням.

Також дизайнери запропонували своє бачення елегантності і включили в колекцію довгі оперні атласні рукавички яскравих відтінків, сумки-мішки та туфлі на невисоких підборах. У всьому відчувалося бажання Prada грати з кодами минулого й одночасно дивитися в майбутнє.

