Ідеальні комбінезони та кетс'юти у колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2022

Ідеальні комбінезони та кетс'юти у колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2022

Колекція легендарного Модного дому вийшла дуже яскравою та сексуальною.

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року потішиіт тих, хто любить додати до образу трохи сексуальної провокації.

Колір та принт

Колірна гама насичена та різноманітна. Є чорні, білі, червоні кольори, фуксія, яскраво-синій, сірий.

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Кілька варіантів квіткових, клітинка та плетіння Глен – ось і весь набір принтів у колекції.

Фактури та тканини

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже багато тонкого трикотажу, є денім, вовна, шкіра та оксамит.

Фасони та силуети

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції становлять комбінезони та кетс'юти. Зверніть увагу, Saint Laurent намагається воскресити моду на обтислі штани, що більше нагадують легінси. Хоча широкі прямі довгі джинси з високою талією теж представлені досить широко.

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У той самий час у колекції знайшлося місце неймовірно елегантним максісукням з акцентованою лінією плеча та трикутним вирізом декольте.

Аксесуари та деталі

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Заслуговує на увагу підбір аксесуарів. Особливо цікавий вигляд мають невеликі пласкі клатчі, що більше нагадують гаманці, які пропонується носити, засунувши за пояс штанів.

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