Ідеальні комбінезони та кетс'юти у колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2022

Колекція легендарного Модного дому вийшла дуже яскравою та сексуальною.
Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року потішиіт тих, хто любить додати до образу трохи сексуальної провокації.
Колір та принт
Колірна гама насичена та різноманітна. Є чорні, білі, червоні кольори, фуксія, яскраво-синій, сірий.
Кілька варіантів квіткових, клітинка та плетіння Глен – ось і весь набір принтів у колекції.
Фактури та тканини
Дуже багато тонкого трикотажу, є денім, вовна, шкіра та оксамит.
Фасони та силуети
Основу колекції становлять комбінезони та кетс'юти. Зверніть увагу, Saint Laurent намагається воскресити моду на обтислі штани, що більше нагадують легінси. Хоча широкі прямі довгі джинси з високою талією теж представлені досить широко.
У той самий час у колекції знайшлося місце неймовірно елегантним максісукням з акцентованою лінією плеча та трикутним вирізом декольте.
Аксесуари та деталі
Заслуговує на увагу підбір аксесуарів. Особливо цікавий вигляд мають невеликі пласкі клатчі, що більше нагадують гаманці, які пропонується носити, засунувши за пояс штанів.
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