Каптури, складки та оверсайз: бренд Stella McCartney представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Британська дизайнерка Стелла Маккартні провела презентацію своєї нової колекції не в Лондоні, а у столиці Франції, і зібрала на заході безліч зіркових гостей, серед яких були модель Кейт Мосс, акторка Камерон Діас і перша леді Франції Бріжит Макрон.

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Паризька колекція отримала назву Laptop to Lapdance і досліджувала здатність сучасної жінки плавно переключатися на різні ролі та як вона дає собі раду з ними і процвітає в них.

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На подіумі можна було побачити двобортні блейзери з великими підплічниками, високі лаковані чоботи до стегна, об'ємні шуби зі штучного хутра. Також Стелла представила багато варіантів вбрань із каптурами та ділові оверсайз костюми, які стануть гарним вибором як для офісу, так і для походу до ресторану.

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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