Казкова колекція Christian Dior сезону осінь-зима 2021-2022

Креативний директор знаменитого Модного дому Christian Dior Марія Грація Кьюрі показала колекцію натхненням для котрої стали сюжети й образи її улюблених казок.

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 була показана в Дзеркальному залі Версаля, що, звичайно додало дійству казкової атмосфери.

Колір і принт

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колірна гама дуже вишукана. Переважають чорно-біло-сірі поєднання, глибокий синій і винно-червоний. Але є і бежеві, зеленуваті і золотисті вкраплення.

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

З принтів можна відзначити клітку та леопарда.

Фактури і тканини

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже красива гра фактур і тонкий підбір тканин: денім і трикотаж, прозорий шифон і тонка шерсть, перфоровані тканини й твід, стьобані тканини — все поєднується надзвичайно гармонійно.

Фасони і силуети

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже жіночний виглядмають широкі спідниці міді, рукави-ліхтарики, вкорочені штанийі пишні спідниці з фатину.

Аксесуари та деталі

Колекція Christian Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Взуття дуже різноманітне, а червоні балетки з шипами і чорно-білі чоботи з декоративною шнурівкою обіцяють стати хітом майбутнього сезону.

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