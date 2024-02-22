Кепі з пір'ям, костюми-двійки та трохи романтики: Prada презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

Міучча Прада та Раф Сімонс представили колекцію жіночого одягу Prada осінь-зима 2024-2025 у Мілані, в межах Тижня моди. Шоу під назвою Instinctive Romance вийшло приголомшливим завдяки тому, як два дизайнери об'єднали моду з фрагментами історії, дослідженням уявлень про красу і сучасний світ, сформований спогадами.

Творчий дует грав цього разу на контрастах, розбавивши темні вовняні спідниці та костюми яскравими аксесуарами та декором. Також ми бачимо на подіумі силуети 1950-х років, приталені жакети, сатинове взуття та хутряне оздоблення. Особливо в колекції виділяються оригінальні кепі з пір'ям і зовсім новий спосіб носити сумки, адже до класичних моделей марки дизайнери пропонують ручки-ремішки, які дозволяють носити їх не на плечі, а на руці.

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції бренду Prada осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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