Кепі з пір'ям, костюми-двійки та трохи романтики: Prada презентував колекцію осінь-зима 2024-2025
У строгу стилістику свого вбрання дизайнери додали романтику.
Міучча Прада та Раф Сімонс представили колекцію жіночого одягу Prada осінь-зима 2024-2025 у Мілані, в межах Тижня моди. Шоу під назвою Instinctive Romance вийшло приголомшливим завдяки тому, як два дизайнери об'єднали моду з фрагментами історії, дослідженням уявлень про красу і сучасний світ, сформований спогадами.
Творчий дует грав цього разу на контрастах, розбавивши темні вовняні спідниці та костюми яскравими аксесуарами та декором. Також ми бачимо на подіумі силуети 1950-х років, приталені жакети, сатинове взуття та хутряне оздоблення. Особливо в колекції виділяються оригінальні кепі з пір'ям і зовсім новий спосіб носити сумки, адже до класичних моделей марки дизайнери пропонують ручки-ремішки, які дозволяють носити їх не на плечі, а на руці.