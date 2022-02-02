Кетс'юти та топи з фігурними вирізами в колекції Stella McCartney сезону весна-літо 2022

Кетс'юти та топи з фігурними вирізами в колекції Stella McCartney сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже оптимістичною.

Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року потішить шанувальників дизайнера.

Колір та принт

Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама дуже ефектна, пастельна, переважають блакитні, м'ятні, персикові, зелені кольори, є чорний, білий та червоний.

Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже цікаві принти. Варто звернути увагу на психоделічний принт та графічний із зображенням грибів.

Фактури та тканини

Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Поряд із натуральною бавовною дуже багато тканин з блискітками та тонкого трикотажу.

Фасони та силуети

Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Завдяки використанню поясів з довгими кінцями та торочок в обробці силуети дуже динамічні. Також у колекції багато широких штанів з низькою талією, топів з фігурними вирізами та кетс'ютів.

Аксесуари та деталі

Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Ефектний вигляд мають сумки з декором із фірмового великого ланцюга по периметру.

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