Кетс'юти та топи з фігурними вирізами в колекції Stella McCartney сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже оптимістичною.
Колекція Stella McCartney прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року потішить шанувальників дизайнера.
Колір та принт
Колірна гама дуже ефектна, пастельна, переважають блакитні, м'ятні, персикові, зелені кольори, є чорний, білий та червоний.
Дуже цікаві принти. Варто звернути увагу на психоделічний принт та графічний із зображенням грибів.
Фактури та тканини
Поряд із натуральною бавовною дуже багато тканин з блискітками та тонкого трикотажу.
Фасони та силуети
Завдяки використанню поясів з довгими кінцями та торочок в обробці силуети дуже динамічні. Також у колекції багато широких штанів з низькою талією, топів з фігурними вирізами та кетс'ютів.
Аксесуари та деталі
Ефектний вигляд мають сумки з декором із фірмового великого ланцюга по периметру.
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