Кетсьют — наймодніша модель комбінезона в сезоні осінь-зима 2021-2022

Що таке кетсьют і як його потрібно носити цього сезону показують провідні модні бренди.
Кетсьют (сatsuit) увійшов в моду порівняно нещодавно, але вже цього сезонуі провідні світові дизайнери показали кілька цікавих різновидів цього комбінезона. Кетсьют — це комбінезон, що більше нагадує гімнастичне трико або форму для занять йогою. Він щільно обтискає тіло і іноді має каптур.
Кетсьюти з каптурами і ефектними принтами пропонує знаменитий бренд Kenzo.
Носити кетсьют можна як самостійну річ, а також під жакет, блейзер, корсет, куртку або кардиган.
Модний дім Dolce & Gabbana показав серію кетсьютів з тонкого напівпрозорого трикотажу.
Мабуть, одні з найефектніших кетсьютов були представлені в колекції Prada.
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