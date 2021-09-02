Кетсьют — наймодніша модель комбінезона в сезоні осінь-зима 2021-2022

Що таке кетсьют і як його потрібно носити цього сезону показують провідні модні бренди.

Кетсьют (сatsuit) увійшов в моду порівняно нещодавно, але вже цього сезонуі провідні світові дизайнери показали кілька цікавих різновидів цього комбінезона. Кетсьют — це комбінезон, що більше нагадує гімнастичне трико або форму для занять йогою. Він щільно обтискає тіло і іноді має каптур.

Кетсьюти з каптурами і ефектними принтами пропонує знаменитий бренд Kenzo.

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Носити кетсьют можна як самостійну річ, а також під жакет, блейзер, корсет, куртку або кардиган.

Колекція Kenzo прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Модний дім Dolce & Gabbana показав серію кетсьютів з тонкого напівпрозорого трикотажу.

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Мабуть, одні з найефектніших кетсьютов були представлені в колекції Prada.

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