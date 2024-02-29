Кислотні кольори, принти та оверсайз: бренд Off-White представив колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White. Шоу стало урочистим поверненням бренду на Тиждень моди у Парижі, а показ отримав назву Black by Popular Demand.

Бренд, очолюваний тепер креативним директором Ібрагімом Камарою, презентував яскраву колекцію, в якій представлено 59 різних і креативних луків..

У колекції Камара пропонує різноманітні худі, штани з кишенями, червоні та кислотні відтінки, укорочені куртки та пуховики. Також і цей бренд каже, що у новому сезоні у тренді буде хутряне оздоблення на верхньому одязі. Серед принтів, які використовуються, можна помітити зірки та метелики, а також оновлений логотип бренду.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White / Фото: Associated Press

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