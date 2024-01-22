Клітинка, шкіряні куртки та кардигани: бренд Hermès презентував чоловічу колекцію у Парижі
У Парижі, в межах Тижня чоловічої моди, відбувся показ Модного дому Hermès.
Фешншоу відрізнялося багатьма цікавими модними рішеннями, оскільки на подіумі можна помітити такі елегантні деталі та акуратні аксесуари, як коміри на блискавці та шарфи-труби, картаті візерунки "Принц Уельський" та "Аргайл".
Серед речей, які однозначно користуватимуться популярністю 2024 року були куртки з високоякісної шкіри, пальта та плащі. Також на подіумі можна помітити різноманітність кардиганів та светрів у яскравий принт, зроблених із бавовни.
Речі з цієї колекції Hermès мають сучасний, модний вигляд та є практичними. Не минулося і без сумок марки, адже це одна з найпопулярніших у них позицій. Деякі чоловіки несли в руках на подіумі різні моделі у стриманих відтінках.