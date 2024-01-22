Клітинка, шкіряні куртки та кардигани: бренд Hermès презентував чоловічу колекцію у Парижі

Фешншоу відрізнялося багатьма цікавими модними рішеннями, оскільки на подіумі можна помітити такі елегантні деталі та акуратні аксесуари, як коміри на блискавці та шарфи-труби, картаті візерунки "Принц Уельський" та "Аргайл".

Серед речей, які однозначно користуватимуться популярністю 2024 року були куртки з високоякісної шкіри, пальта та плащі. Також на подіумі можна помітити різноманітність кардиганів та светрів у яскравий принт, зроблених із бавовни.

Речі з цієї колекції Hermès мають сучасний, модний вигляд та є практичними. Не минулося і без сумок марки, адже це одна з найпопулярніших у них позицій. Деякі чоловіки несли в руках на подіумі різні моделі у стриманих відтінках.

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ чоловічої колекції Модного дому Hermès осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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