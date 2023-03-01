Кольорові шуби, прозорі сукні та оверсайз: Дім Gucci представив колекцію осінь-зима 2023-2024

Новим креативним директором Дому Gucci зовсім нещодавно було оголошено Сабато Де Сарно, який раніше працював з Valentino, Prada та Dolce & Gabbana у команді дизайнерів, проте самостійно бренди він ще не очолював.

Коли минулого місяця було оголошено про його призначення, в Gucci заявили, що перша колекція дизайнера буде випущена аж навесні 2024 року, тому над колекцією прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 працювала просто команда штатних дизайнерів бренду, але без лідера, як це зазвичай буває.

Колекція вийшла досить простою і без особливих акцентів. На подіумі було представлено кілька відомих деталей із попередніх колекцій: лелітки, монограми, торочки. Також не обійшлося і без трендів, тому можна побачити оверсайз жакети, довгі джинси, прозорі сукні та кілька варіантів кольорових шуб.

Речі раніше придумані Алессандро Мікеле та Томом Фордом вирішили ніяк не інтерпретувати цього разу. Можна сказати, що ця колекція вийшла досить нейтральною, тому ще більшу цікавість викликає те, що нам запропонує в результаті Сабато Де Сарно і чи вийде у нього створити щось культове, як, наприклад, червоний оксамитовий костюм.

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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