Короткі спідниці та мереживні ліфчики в колекції Dolce & Gabbana сезону весна-літо 2022

Короткі спідниці та мереживні ліфчики в колекції Dolce & Gabbana сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже сексуальною.

Колекція Dolce & Gabbana пре-а-порт сезону весна-літо 2022 потішить поціновувачів агресивної сексуальності в одязі.

Колір та принти

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У колекції багато чорного, золота, срібла.

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Є квіткові принти, традиційні для бренду хижі принти і камуфляжний принт.

Фактури та тканини

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Головна тканина колекції – чорне мереживо. Також використовується шифон, парча, денім, шкіра, металізовані тканини.

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже багато рясного декору: стрази, великі кольорові камені, золоте шиття, срібна та золота бахрома, лелітки.

Фасони та силуети

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Глибокі вирізи, в яких видно мереживні ліфчики, бра замість блузи або топа, дуже короткі спідниці, штани, з-під яких стирчить брендована гумка від трусів, — словом, все, що максимально підкреслить вашу сексуальність, представлене в колекції дуже широко та яскраво.

Аксесуари та деталі

Колекція Dolce & Gabbana прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Зверніть увагу на прикрашені кольоровим камінням високі чоботи з досить широкою жорсткою халявою. Вони дуже ефектні.

Читайте також: