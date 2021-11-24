Короткі спідниці та мереживні ліфчики в колекції Dolce & Gabbana сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже сексуальною.
Колекція Dolce & Gabbana пре-а-порт сезону весна-літо 2022 потішить поціновувачів агресивної сексуальності в одязі.
Колір та принти
У колекції багато чорного, золота, срібла.
Є квіткові принти, традиційні для бренду хижі принти і камуфляжний принт.
Фактури та тканини
Головна тканина колекції – чорне мереживо. Також використовується шифон, парча, денім, шкіра, металізовані тканини.
Дуже багато рясного декору: стрази, великі кольорові камені, золоте шиття, срібна та золота бахрома, лелітки.
Фасони та силуети
Глибокі вирізи, в яких видно мереживні ліфчики, бра замість блузи або топа, дуже короткі спідниці, штани, з-під яких стирчить брендована гумка від трусів, — словом, все, що максимально підкреслить вашу сексуальність, представлене в колекції дуже широко та яскраво.
Аксесуари та деталі
Зверніть увагу на прикрашені кольоровим камінням високі чоботи з досить широкою жорсткою халявою. Вони дуже ефектні.
Читайте також:
- Макрам і бахрома в колекції Chloe прет-а-порт сезону весна-літо 2022
- Об'єм, клони та спецефекти: колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022
- Плетіння макраме та сандалії легіонерів у колекції Alberta Ferretti сезону весна-літо 2022
- Оборки і клітини в колекції Phillip Lim прет-а-порт сезону весна-літо 2022
- Золоті ланцюги та оголені животи в колекції Balmain сезону весна-літо 2022
- Яскрава та сексуальна колекція Chanel сезону весна-літо 2022
-