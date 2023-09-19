Корсети, кольорові колготки та прозорі тканини: Christian Siriano представив колекцію весна-літо 2024
Дизайнер Крістіан Сіріано презентував нову колекцію у Нью-Йорку.
Модне шоу відбулося у межах Тижня моди, а відвідало шоу багато зіркових клієнтів та друзів дизайнера. Під час створення колекції Сіріано надихався балетом, якому він навчався в дитинстві, тому вбрання представлене на подіумі було трохи фентезійним, романтичним, включало багато фатину та прозорих деталей.
Багато суконь були з пишними спідницями, корсетами, квітковим декором. Сірано також представив кольорові колготки, багато чорного кольору та пудрових відтінків.