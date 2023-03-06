Корсети, платформи та драпування: бренд Vivienne Westwood представив колекцію осінь-зима 2023-2014

У цій колекції ми побачили багато відсилень до легендарної бунтарки.

У Парижі в межах Тижня моди британський Дім Vivienne Westwood презентував публіці нову бунтарську колекцію прет-а-порте. Цей показ став першим після смерті засновниці бренду — легендарної Вів'єн Вествуд.

У новій колекції креативний директор бренду Андреас Кронталера, який також був чоловіком Вествуд, віддав шану своїй покійній дружині. Колекція була наповнена речами, придуманими Вів'єн, але інтерпретована в сучасність. Тому на подіумі ми бачимо багато картатих вбрань, драпування, фірмовий сірий відтінок бренду, рюші та багато панку. Також не обійшлося без корсетів і нагадування про культову весільну сукню, яку носила Керрі Бредшоу.

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Getty Images

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