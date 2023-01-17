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Корсети, шовкові деталі та класичні силуети: Dolce & Gabbana показали нову чоловічу колекцію у Мілані

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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238
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Корсети, шовкові деталі та класичні силуети: Dolce & Gabbana показали нову чоловічу колекцію у Мілані

Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Бренд презентував колекцію осінь-зима 2023-24.

У цій колекції модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана вирішили трохи здивувати, адже назвали її Essence ("Сутність") та вклали в неї багато суті та самоаналізу. Ймовірно, тому на подіумі ми побачили переважно чорно-білі відтінки.

Речі у цій колекції бренду були дуже лаконічними, але по-своєму розкішними. Шика вбранням додавали класичні силуети, шовк, атлас, а також рукавички та строгі пальта.

Але все ж таки не обійшлося без сексуальності та гламуру, адже також модельєри представили речі з торочкою, розшиті камінням деталі, корсети, куртки та пальта з хутром та костюми, піджаки які, чесно кажучи, нагадали силует знаменитих "барних" жакетів від Dior.

Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / © Associated Press
Показ колекції осінь-зима 2023-24 Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
238
Поділитись:
WhatsApp
Viber
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