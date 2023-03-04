Космічні мотиви, панк та яскраві відтінки: бренд Off-White представив колекцію осінь-зима 2023-2024

2021 року від раку помер засновник бренду Off-White Вірджіл Абло, тому на місце креативного директора було призначено талановитого Ібрагіма Камара, який уже встиг зарекомендувати себе у світі моди.

Нову колекцію прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 дизайнер присвятив космосу та назвав Lunar Delivery.

На подіумі, який був перетворений на Марс, Камара представив безліч варіантів верхнього одягу, створеного на будь-який смак: плащі, куртки, вітровки, пальта і навіть шуби. Багато речей прикрашені стильними заклепками та ременями в панкстилі, також простежується багата гама бежевих та охрових відтінків, що нагадують про Африку, але в колекції присутні ще й блакитний, червоний, чорний і навіть жовтий кольори та кілька варіантів абстрактних принтів. А ось фасони вбрання все ж таки добре знайомі шанувальникам бренду.

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Off-White прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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