Космічні мотиви, панк та яскраві відтінки: бренд Off-White представив колекцію осінь-зима 2023-2024

Колекція була несподівано яскравою та доволі оригінальною.
2021 року від раку помер засновник бренду Off-White Вірджіл Абло, тому на місце креативного директора було призначено талановитого Ібрагіма Камара, який уже встиг зарекомендувати себе у світі моди.
Нову колекцію прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 дизайнер присвятив космосу та назвав Lunar Delivery.
На подіумі, який був перетворений на Марс, Камара представив безліч варіантів верхнього одягу, створеного на будь-який смак: плащі, куртки, вітровки, пальта і навіть шуби. Багато речей прикрашені стильними заклепками та ременями в панкстилі, також простежується багата гама бежевих та охрових відтінків, що нагадують про Африку, але в колекції присутні ще й блакитний, червоний, чорний і навіть жовтий кольори та кілька варіантів абстрактних принтів. А ось фасони вбрання все ж таки добре знайомі шанувальникам бренду.
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