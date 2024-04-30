Ковбойська стилістика, нейтральні кольори та блиск: бренд Ralph Lauren презентував колекцію Fall/Holiday 2024

Цього разу на подіумі дизайнер та його команда презентували вбрання на сезон Fall/Holiday 2024.

Модне шоу бренду було мінімалістичним та натхненним першим показом жіночої колекції бренду у 1972 року, на якому він демонстрував свої товари редакторам та друзям у своєму власному офісі. У колекції представлена ​​серія вбрань у спокійних нейтральних тонах — коричневих, сірих, чорних та металевих. Така м'яка палітра підійде як для повсякденного носіння, так і для святкового, оскільки дизайнер пропонує також варіанти речей з лелытками та стразами.

Звичайно ж, не обійшлося і без ковбойської тематики, яка є характерною для бренду. Відсилання до стилістики Cowboy core можна побачити у пряжках, капелюхах, торочці та матеріалах.

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Наприкінці показу 84-річний Лорен вийшов до гостей заходу.

Ральф Лорен / Фото: Associated Press

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